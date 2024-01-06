شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: زيارة الرئيس السيسى لمنتخب مصر أكبر حافز للفوز بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
كما تقدم جمال علام بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لدعمه الدائم للمنتخبات الوطنية ومساندتها باستمرار وتوفير كل سبل النجاح لها في جميع المحافل الدولية الرياضية لرفع إسم مصر عاليا.
وأكد جمال علام أن المنظومة الرياضية فى مصر شهدت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية، التي تعتبر ضمن أهم أولويات الدولة المصرية الحديثة، اذ توسعت مصر في إنشاء العديد من المشروعات القومية الرياضية، وعلى رأسها المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة التى تعد أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة فى مصر والشرق الأوسط، كما تعتبر واحدة من أفضل الإبداعات التي تم إنشاؤها باحترافية عالية، لتضم مجموعة من الأندية الرياضية والاجتماعية وعدد من الملاعب في كل الرياضات لتكون قبلة الرياضيين في الشرق الأوسط باعتبارها الأكثر اكتمالا من حيث الخدمات المقدمة في كل الرياضات المختلفة.
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