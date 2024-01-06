شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو يطمئن على ياسر إبراهيم بعد انضمامه للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التواصل مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأحمر، بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر، استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية، من أجل الاطمئنان عليه، بعدما غاب عن فريقه الفترة الماضية لظروف الإصابة.

وتعرّض ياسر إبراهيم للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي أمام سيراميكا فى نصف نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، وهي الإصابة التي منعته من المشاركة في نهائي كأس السوبر، وخضع لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي من الإصابة.

وحرص خالد بيبو على الاطمئنان على باقي لاعبي الأهلي الدوليين والذين يتواجدون في صفوف المنتخب قبل المشاركة في كأس أفريقيا، قبل السفر إلى كوت ديفوار لخوض منافسات البطولة القارية.

ويضم منتخب مصر 7 من لاعبي الأهلي، وهم: محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود كهربا.