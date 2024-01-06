شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: سنحصل على رعاية إمام عاشور فى صفقة انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن النادى له حق رعاية فى صفقة انتقال إمام عاشور للنادى الأهلى، وأن إدارة القلعة البيضاء تسعى الفترة الحالية للحصول على حقوق النادى من جميع الاتجاهات.

وقال أدهم لـ الخليج 365، إن الزمالك سيحصل على حقه فى نسبة الرعاية والبالغة 5%، فى صفقة انتقال إمام عاشور إلى القلعة الحمراء، والتى تقسم مع حرس الحدود وغزل المحلة، باعتبارهم الأندية التي انضم لها اللاعب ما بين 12 سنة إلى 23 سنة.

ودافع إمام عاشور عن ألوان غزل المحلة وحرس الحدود والزمالك في الفترة من عمره بين 12 سنة إلى 23 سنة قبل أن يرحل عن الفريق الأبيض في سن 25 سنة، لتقسم نسبة 5% على الأندية الثلاثة كحق رعاية تضامنية.

في سياق مختلف، يواصل مسئولو الزمالك مفاوضاته مع سبورتنج لشبونة البرتغالى للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف خاصة وأن ازمة ايقاف القيد قاربت على الانتهاء بعد سداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى تسوية حق رعاية سامسون لدى نادى ليون النيجيرى، وكذلك بالإضافة الى استمرار المفاوضات مع كاراكوس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون حيث عرض مسئولو الزمالك على النادي الفنزويلى تسوية المستحقات بتقسيطها على دفعات، ومن المنتظر التوصل إلى حل سواء بالموافقة على التسوية من عدمه.