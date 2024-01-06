شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مؤمن خيرى لاعب سلة الأهلى بكسر فى أنكل القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع مؤمن خيري، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، لإجراء فحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي، أثبتت إصابته ‏بكسر في «أنكل» القدم خلال تدريبات الفريق استعدادًا للمباريات.

وأكد الدكتور محمد جاد، طبيب الفريق، أن اللاعب أجرى أشعة أثبتت إصابته بكسر في «أنكل» القدم، وسوف يغيب شهرين عن الملاعب يخضع خلالها لبرنامج علاجي.

على جانب آخر، خضع عمرو زهران، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي، لفحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي، أثبتت إصابته ‏بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في البطولة العربية.‏

وتلقى الجهاز الطبي للنادي تقارير من نظيره في المنتخب الوطني، تفيد بإصابة زهران بقطع في الرباط الصليبي، وقطع في ‏الغضروف.‏

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية خلال الفترة القادمة، بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.‏