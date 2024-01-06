القضاء الإداري يرفض الدعوى ضد تجميد هشام حطب.. وإحالتها لمفوضي الدولة

ياسر رشاد - القاهرة - صدمة جديدة لرئيس الأوليمبية

السبت 06/يناير/2024 - 07:29 م 1/6/2024 7:29:17 PM

قررت محكمة القضاء الإدارى إحالة دعاوى هشام حطب إلى هيئة مفوضي الدولة على أن يودع تقرير المفوضين بجلسة ٢٠٢٤/٣/٣.

كانت المحكمة قد رفضت كل دعاوي حطب ضد وزير الرياضة ضد قرار تجميد اتحاد الفروسية وقرار اللجنة الأوليمبية بتجميده من رئاسة اللجنة الأولمبية إلى حين فصل النيابة في كل البلاغات المقدمة ضده.

كان وزير الرياضة قد أصدر قرارا بتجميد اتحاد الفروسية وإحالة كل المخالفات والشكاوى المقدمة إلى النيابة العامة، كما قررت اللجنة الأولمبية تجميد هشام حطب من رئاسة اللجنة لحين الفصل في كل البلاغات.

ومن المنتظر أن تعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اجتماعا يوم 13 يناير الحالي لسحب الثقة من الرئيس هشام حطب.