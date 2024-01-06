أخبار سارة للجماهير.. الزمالك يكشف موعد فتح القيد وإعلان المدرب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موعد فتح باب القيد، وحل أزمة الديون خلال الفترة الحالية، والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أزمة القيد في طريقها للحل وهناك أخبار سارة لجماهير نادي الزمالك خلال ساعات، ونطمئن الجميع".

أضاف: "الأمور كانت تحتاج بعض الوقت نظرا للمفاوضات مع جهات عديدة ومنها نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، علاوة على أن المبلغ كبير".

أكمل: "فور الانتهاء من أزمة القيد سوف نتطرق لملف المدير الفني الأجنبي خاصة وأن هناك مفاوضات حاليا بالفعل مع أسماء للمفاضلة بينهما".

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