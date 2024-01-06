اخبار الرياضه

أخبار سارة للجماهير.. الزمالك يكشف موعد فتح القيد وإعلان المدرب الجديد

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موعد فتح باب القيد، وحل أزمة الديون خلال الفترة الحالية، والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "أزمة القيد في طريقها للحل وهناك أخبار سارة لجماهير نادي الزمالك خلال ساعات، ونطمئن الجميع".

أضاف: "الأمور كانت تحتاج بعض الوقت نظرا للمفاوضات مع جهات عديدة ومنها نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، علاوة على أن المبلغ كبير".

أكمل: "فور الانتهاء من أزمة القيد سوف نتطرق لملف المدير الفني الأجنبي خاصة وأن هناك مفاوضات حاليا بالفعل مع أسماء للمفاضلة بينهما".

اقرأ أيضا…

صحيفة دنماركية تؤكد انضمام وسام أبو علي للأهلي وتكشف تفاصيل الصفقة

"محمد صلاح و38 لاعبا"... يعلن قائمة اللاعبين الغائبين بسبب أمم إفريقيا وكأس آسيا

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا