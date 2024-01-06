شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع اللمسات الأخيرة على صفقة وسام أبو على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع وسام أبو علي كهاجم سيريس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف فريقه في الدور الثاني من الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يضم وسام أبو علي إلى الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، بعد الاتفاق مع اللاعب على كل الشروط الشخصية بعقده.

ويضع الأهلي اللمسات الأخيرة على الاتفاقات المالية الخاصة بصفقة وسام أبو علي، بعدما اتفق مع سيريس السويدي على تقسيط الصفقة على أكثر من قسط، وتشمل مقابل مالي وبعض البنود الإضافية حال تحقيق اللاعب بعض الألقاب أو تسجيل عدد معين من الأهداف ونسبة من عائد البيع.

ومن المنتظر أن يصل وسام أبو علي إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل الخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي وإعلان الصفقة لوسائل الإعلام.