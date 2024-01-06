شكرا لقرائتكم خبر عن شرط صلاح محسن يعطل انضمامه إلى فيوتشر ويؤخر صفقة انتقال عمر كمال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صفقة انتقال صلاح محسن مهاجم الأهلي إلى مودرن فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، تطورات جديدة، بعدما كان اللاعب قد تراجع عن موقفه الرافض لفكرة الدخول في صفقة تبادلية في بداية الأمر، قبل أن يوافق على الانضمام إلى فيوتشر في الميركاتو الشتوي الحالي ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر للأهلي.

ووافق صلاح محسن على الانضمام إلى مودرن فيوتشر في يناير الجاري، ولكن ما يعطل إتمام الصفقة هو رغبة اللاعب في الحصول على نفس الراتب الذي يحصل عليه في الأهلي للموافقة على انضمامه إلى فيوتشر في الميركاتو الشتوي الجاري.

واتفق مسئولو نادي فيوتشر على الحصول على 3 لاعبين من الأهلي مقابل الحصول على خدمات عمر كمال، وهم: صلاح محسن وثنائي فريق الشباب أحمد خالد كباكا ومحمد عبد الله مواليد 2005.

وتسبب عدم الاتفاق مع صلاح محسن حتى الآن، في تأخير انضمام اللاعب إلى فيوتشر، حيث إن تلك الخطوة هي العائق الوحيد نحو إتمام الصفقة التبادلية بين الأهلي وفيوتشر.

واتفق الأهلي مع عمر كمال على كل الشروط الشخصية الخاصة بعقده والذي يمتد لمدة 3 مواسم ونصف الموسم، ويتبقى فقط الحصول على الاستغناء الخاص باللاعب من قبل ناديه لإتمام الصفقة وإعلانها أمام وسائل الإعلام.