4 مواجهات محتملة بين الهلال والاتحاد في 10 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - تعد مواجهة كلاسيكو الهلال والاتحاد هي الصدام الأقوى والأهم والأعرق في تاريخ كرة القدم السعودية، حيث تمتلك مواجهات الفريقين طابعًا خاصًا لما تحمله من تاريخ طويل من الصراع بين الفريقين.

دائمًا ما تحمل مواجهات الهلال والاتحاد طابعًا خاصًا وينتظرها الجماهير في كل موسم، وذلك وفقًا للقاعدة الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها الفريقين ليس فقط على مستوى المملكة العربية بل والوطن العربي.

ومن المتوقع خوض الاتحاد والهلال 4 مواجهات خلال 10 أيام فقط ف بداية شهر مارس المقبل وذلك حال وصول الفريقين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ونهائي كأس السوبر السعودي.

وستكون مواجهات الهلال والاتحاد كالأتي :

1 مارس .. نهائي كأس السوبر السعودي

4 مارس .. ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

7 مارس .. الجولة 22 من الدوري السعودي

11 مارس .. إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

صفقة تبادلية بين الاتحاد والاتفاق بطلها عبد الرحمن العبود

دخلت إدارة نادي الاتحاد في صفقة تبادلية مع نظيرتها في الاتفاق من أجل الحصول على خدمات اللاعب أحمد الغامدي والتخلص من عبد الرحمن العبود خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها اليوم: " نادي الاتحاد والاتفاق توصلا لاتفاقية مبدئية ينتقل بموجبها اللاعب عبد الرحمن العبود بنظام الإعارة لنادي الاتفاق مقابل انتقال اللاعب أحمد الغامدي بنظام الإعارة لنادي الاتحاد ".

وأضافت الصحيفة في تقريرها: " على أن تتكفل إدارة كل نادي بالرواتب والمميزات الجديدة المتفق عليها ".