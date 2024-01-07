شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهيمن على نهائى بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش بتأهل 16 لاعبا من أصل 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هيمنت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش، على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائي.

وضمنت مصر لقب البطولة في منافسات، الفتيات تحت 11 سنة، الناشئين تحت 11 سنة، الناشئات تحت 13 سنة، الناشئين تحت 13 سنة، الناشئات تحت 15 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتنافس مصر على باقي الألقاب بتأهل لاعب ولاعبة في المراحل العمرية الأخرى.

وجاءت نتائج المصريين في نصف النهائي كالتالي:

الفتيات تحت 11 سنة.. مصر تضمن اللقب

فوز فيروز الصياد على الأمريكية كايلي لي بنتيجة 3-0

فوز سيرين محمد على علياء علاء بنتيجة 3-0

الناشئون تحت 11 سنة.. مصر تضمن اللقب

فوز يحيى وليد ريان على تميم فهمي بنتيجة 3-1

فوز آدم رجب على علي المعتصم بنتيجة 3-2.

الناشئات تحت 13 سنة.. مصر تضمن اللقب

فوز ريم المغربي على الأمريكية فيفيان سزي بنتيجة 3-1.

فوز ليان مصطفى على جودي يسري بنتيجة 3-0.

الناشئون تحت 13 سنة.. مصر تضمن اللقب

فوز مالك حلمي على براء عبد الكريم بنتيجة 3-0.

فوز عمر محمد على حسن عبد الجليل بنتيجة 3-1.

الناشئات تحت 15 سنة.. مصر تضمن اللقب

فوز مليكة الكراسكي على زينة عبد العال بنتيجة 3-0.

فوز راما النجار على الماليزية هارلين تان بنتيجة 3-1 .

الناشئون تحت 15 سنة

فوز فيلوباتر صالح على الهندي أريافير ديوان بنتيجة 3-1.

الناشئون تحت 17 سنة.. مصر تضمن اللقب

فوز يوسف سالم على آدم حول بنتيجة 3-1.

فوز مروان عسل على أحمد عبد الرحيم بنتيجة 3-0.

الناشئات تحت 17 سنة

فوز نادين الحمامي على الفرنسية لورين بالتايان بنتيجة 3-2.

الناشئات تحت 19 سنة

فوز فيروز أبو الخير على جنة جلال بنتيجة 3-0.

الناشئون تحت 19 سنة

فوز محمد زكريا على الفرنسي ملفيل شيانيمانيكو بنتيجة 3-0.