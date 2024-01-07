شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أستون فيلا يبدي إعجابه بـ"كباكا" في ودية منتخب الشباب وبورتو السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى وفد نادي أستون فيلا الإنجليزي والذي حضر مباراة منتخب الشباب أمس أمام بورتو السويس، إعجابه بمستوى أحمد خالد "كباكا" لاعب الأهلي ومنتخب الشباب، بعد تألقه في هذه المباراة الودية.

ونجح كباكا في تسجيل هدف وصناعة هدف آخر في فوز منتخب الشباب على الفريق الأول لبورتو السويس بأربعة أهداف مقابل هدف.

وشهد وفد من نادي أستون فيلا مباراة منتخب الشباب أمام بورتو السويس لمتابعة عمر خضر لاعب زد ومنتخب الفراعنة للشباب، بعدما وقع عقود انضمامه للنادي الإنجليزي من قبل، على أن ينضم إلى الفيلانز في يوليو المقبل بعد بلوغ سن الـ18 عاما.

وبعد استبدال عمر خضر بين شوطي مباراة ودية بورتو السويس حرص وفد أستون فيلا على متابعة بعض اللاعبين، وأبدوا إعجابهم بـ"كباكا"، وأكدوا أن لاعب الأهلي لديه إمكانيات عالية تؤهله للاحتراف الخارجي.