شكرا لقرائتكم خبر عن استاد العاصمة الإدارية الأكبر سعة جماهيرية فى مصر والثانى بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد استاد مصر فى العاصمة الإدارية تحفة معمارية أوروبية على أرض مصر، لما يحتويه من جميع المواصفات العالمية التي تؤهله لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم.

ويعد استاد مصر أكبر استاد من حيث سعة الجماهير فى مصر والثانى على مستوى القارة الأفريقية بعد استاد البنك الوطني الأول في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حيث يتسع استاد مصر لـ90 ألف متفرج، ليكون مصدر قوة كبيرة لأى نادٍ مصرى ضد أى منافسة، ويكون مقبرة لمنافسى المنتخبات الوطنية.

يذكر أنه تم اختيار موقعه الجغرافى بعناية، والذى يتواجد على طريق "القاهرة - العين السخنة"، كما تم تصميم الاستاد على 70 فدانا، ليشمل كل الملاعب والصالات المغطاة لاستقبال كل البطولات على المستوى المحلى والعالمى، وليكون جاهزا لأى بطولة.

يتميز استاد مصر في العاصمة الإدارية بمواصفات عالمية تتناسب مع التقدم التكنولوجي في الملاعب العالمية، كما شهد طفرة كبيرة من حيث طريقة البناء والتشييد.

وظهر استاد مصر لأول مرة للأضواء بعدما استضاف تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم، الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

وتقام مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية على مساحة 450 فدانا، وتشمل ملعبا لكرة القدم، ويسع 90 ألف متفرج وصالة مغطاة تسع لـ15 ألف متفرج وأخرى لـ8 آلاف متفرج، تحتوى على مجمع حمامات سباحة أوليمبى، ومجمعات تنس واسكواش وفروسية ومستشفى للطب الرياضى، كما تحتوى على فنادق ومسرح مكشوف وملاعب مفتوحة وميادين للرماية والقوس والسهم. وتعتبر مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أكبر مدينة أولمبية متكاملة ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة وهى إحدى ثمار اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بالاهتمام بتطوير البنية التحتية الرياضية والشبابية، وفق أعلى المعايير والمواصفات الدولية، لتشغيلها بأعلى كفاءة أمام استضافة الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والأفريقية.