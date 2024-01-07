شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد: متمسك بالبقاء مع الأهلى.. وأعرف مكانتى عند كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم نيدفيد لاعب وسط النادي الأهلي، أنه متمسك بالبقاء في الفريق الأحمر، وينتظر الفرصة للمشاركة، موضحا أنه لا يفكر في الرحيل عن النادي مثلما يتردد في بعض التقارير.

وقال نيدفيد، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، إنه سعيد بتمسك كولر باستمراره مع الفريق.

وأضاف: "حتى الآن لم أحصل على فرصتي وإحساسي مع كولر أنه يثق بقدراتي ويريد منحي الفرصة".

وتابع لاعب وسط الأهلي: "الإصابة عطلت انطلاقتي مع الأهلي بعد العودة من الإعارة، تألقت مع فيوتشر، وكان وضعي مريحا، لكن في كل وقت كنت أشعر بالحنين للأهلي، وأريد إثبات قدراتي في فريق كبير؛ لأن شخصيتي لا تحب السهل وإنما التحدي".

واستطرد: "أعرف دوري وقدري في الأهلي، وكولر ليس المدرب الذي يبقي على لاعب مجاملة، وإنما يصارح لاعبه ومن أول جلسة عقدتها معه وأبلغنى بقناعته بقدراتي وهدفي المشاركة فقط".

وأردف: "مش هقعد الموسم التالي إلا إذا حصلت على فرصة، انتظر حدوث ذلك فيما تبقي من هذا الموسم، وكنت أتمنى الانضمام للمنتخب، لكنى أتمنى التوفيق للاعبين وفيتوريا، وشارة القيادة في الأهلي مسئولية وشرف كبيرين وترتيبي الخامس بين الجيل الحالي في الفريق".

واختتم نيدفيد: "أحب اللعب في مركز 6 أو 8 وتم إبلاغنا بمرافقة الأهلي بمونديال الأندية، ووافقنا على ذلك رغم الاستبعاد من المونديال؛ لأن الجميع يعلي مصلحة الأهلي، وهناك لاعبون وسط مميزون، مثل مروان عطية ومهند لاشين".