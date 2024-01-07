ميندي يتخلص من أخطاء الماضي ويذود عن عرين الأهلي ببسالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق الحارس الدولي السنغالي إدوارد ميندي حامي عرين الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي جائزة أفضل حارس في دوري روشن السعودي في شهر ديسمبر الماضي.

وأتت هذه الجائزة تتويجا لهم على مستواه الكبير في حماية شباك الأهلي خصوصا في الفترة الأخيرة الماضية وظهر بمستوى تألق من خلاله وأعاد إلى الأذهان لمحة من الحارس السنغالي الأفضل في العالم 2021.

بداية متعثرة

لم تكن بداية إدوادر ميندي مع الأهلي هذا الموسم جيدة، وظهر بمستوى مهزوز بين الخشبات الثلاث، وكان أحد نقاط الضعف في الجولات الأولى من الدوري فقد استقبل 13 هدفا خلال أول 7 جولات وكان له أخطاء فادحه أسهمت في ولوج هذه الأهداف مما أشعل غضب الجماهير الأهلاوية وجعل بعضها تطالب برحيله وتغييره في أقرب فترة انتقالات وجلب حارس يكون سدا منيعا في حماية الشباك ويعطي الثقة للفريق كاملا بحضوره وتواجده، وهناك مجموعة أخرى من الجماهير كانت مؤمنة في إمكانيات الحارس وظلت تطالب بدعمه حتى يستعيد مستواه.

انطلاقة ميندي

واجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ 8 من دوري روشن السعودي وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي وكان لإدوارد ميندي دورا كبيرا في التعادل بتصديه لأكثر من كرة خطيرة وكانت هذه المباراة هي الانطلاقة للسنغالي في استعادة مستواه ونجوميته وواصل بعد ذلك توهجه في لقاء الديربي بعد أن جلب النقاط الكاملة بتصدياته ووقوفه أمام هجوم الاتحاد.

واصل أسد الترينقا ظهوره الكبير واستقبلت شباكه بعد لقاء الاتفاق في الجولة الثامنة وحتى الجولة 19 والتي شهدت توقف الدوري 6 أهداف فقط وأصبح ميندي من أفضل الحراس في دورينا.

شباكه نظيفة

استطاع إدوارد ميندي المحافظة على شباكة نظيفة خلال شهر ديسمبر للجولات (16، 17، 18، 19) مما مكنه بالفوز بجائزة الأفضل خلال الشهر وهذه ليست الوحيدة التي يخرج بها بدون استقبال هدف.

وكان ميندي قد خرج بشباك نظيفة في مباراتين فقط أول 7 جولات قبل أن يستعيد مستواه بعد ذلك ليستطيع المحافظة على شباكة في 9 جولات من أصل الجولات الـ12 الأخيرة قدم خلالها مستوى كبير وأداء مميز ويمتلك حتى الأن 11 كلين شيت منها 6 مباريات متتالية قابلة للزيادة خلال الجولات القادمة إذا استطاع الدولي السينغالي المحافظة على شباكه بعد عودة منافسات الدوري عقب التوقف الحالي.

نقاط عن إدوارد ميندي هذا الموسم