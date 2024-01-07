الأندية تطلب تغيير مواعيد مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - رفعت الأندية المشتركة في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا طلبًا للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتغيير مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي من البطولة.

وأكدت المصادر أن أغلب الأندية رفعت طلب مشترك للاتحاد الآسيوي طلبت فيه أن تكون المباريات يوم 14 و 15 من شهر فبراير المقبل وينتظرون قرار الاتحاد الأسيوي.

واليكم مباريات دور الـ16 بمنطقة غرب آسيا :

4 مواجهات محتملة بين الهلال والاتحاد في 10 أيام

تعد مواجهة كلاسيكو الهلال والاتحاد هي الصدام الأقوى والأهم والأعرق في تاريخ كرة القدم السعودية، حيث تمتلك مواجهات الفريقين طابعًا خاصًا لما تحمله من تاريخ طويل من الصراع بين الفريقين.

ومن المتوقع خوض الاتحاد والهلال 4 مواجهات خلال 10 أيام فقط ف بداية شهر مارس المقبل وذلك حال وصول الفريقين إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ونهائي كأس السوبر السعودي.

وستكون مواجهات الهلال والاتحاد كالأتي :

1 مارس .. نهائي كأس السوبر السعودي

4 مارس .. ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

7 مارس .. الجولة 22 من الدوري السعودي

11 مارس .. إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا