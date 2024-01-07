شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا اليوم الأحد 7 / 1 / 2023 والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، فى إطار الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري.

موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا

تقام مباراة منتخب مصر وتنزانيا فى السادسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى فى آخر بروفة للفراعنة قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية أمام تنزانيا

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة منتخب مصر الودية مع نظيره التنزانى المقرر لها السادسة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولى.

أرقام منتخب مصر فى 2023

خاض منتخب مصر بقيادة البرتغالى روى فيتوريا 10 مباريات خلال عام 2023، حقق خلالها 8 انتصارات وتعادل فى لقاء وخسر مثله، وسجل لاعبو الفراعنة 23 هدفاً وتلقت شباكهم 5.

ويعد محمد صلاح قائد منتخب مصر هو هداف المنتخب الوطنى فى 2023 برصيد 6 أهداف، يليه محمود حسن تريزيجيه برصيد 5 أهداف.

منتخب مصر يفتش عن اللقب الافريقى الغائب

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.

وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين- محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.