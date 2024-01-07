شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: زيارة الرئيس السيسى تمنح لاعبى المنتخب دفعة قوية قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعسكر منتخب مصر خطوة أكثر من رائعة وحافز كبير للاعبين قبل خوض منافسات البطولة القارية.

وقال يونس، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمنح لاعبي منتخب مصر دافع معنوي قوي للاعبين قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي، ووجود صلاح وتريزيجيه ومرموش قوة كبيرة للمنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا".

وتابع: "يجب على فيتوريا أن يستغل ودية تنزانيا أفضل استغلال وتكون بروفة أخيرة قبل انطلاق البطولة".

واستطرد أيمن يونس: "أحمد مصطفى "زيزو"، نجم القلعة البيضاء ومنتخب مصر، من أهم لاعبي الفراعنة، وهو لاعب مهم لأي مدير فني وعليه استغلاله أفضل استغلال داخل الملعب وخلال بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وشدد على أن معسكر الإمارات سيفيد الفريق الأبيض من الناحية الفنية، والجهاز الفني سوف يستعيد لاعبين غائبين منذ فترة طويلة خلال معسكر الإمارات وأهمهم محمود الونش ومصطفى شلبي وهما عنصران مؤثران للغاية".

واختتم أيمن يونس تصريحاته قائلا: "يجب أن يستفيد الزمالك خلال معسكر الإمارات في جماعية الأداء وهذا شيء يفتقده الفريق في الفترة الماضية".