شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى: الزمالك لم يطلب التعاقد مع هشام صلاح ولا نية لرحيل مابولولو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن فكرة التخلي عن أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتحديدًا مابولولو، غير مطروحة، والقرارات في النادي تكون بالأغلبية.

وقال سلامة خلال تصريحات تلفزيونية: "الزمالك لم يرسل أي عروض للتعاقد مع هشام صلاح جناح الفريق، حتى الآن".

وأضاف محمد أحمد سلامة: "نبحث في المقام الأول مصلحة النادي، وحال وصول عروض لأي لاعب، وكانت لديه الرغبة في الرحيل، ستتم مناقشة العرض حال وجود بديل".

واختتم سلامة: "الاتحاد السكندري سيناقش مع طارق العشري المدير الفني، ملف الصفقات الجديدة، ولكن في كل الأحوال الصفقات في يناير تكون محدودة، ونسعى للاستمرار في المراكز المتقدمة بالدوري".