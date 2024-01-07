شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: الأهلى خسر بطولتين فى بداية الموسم لكنه نهض سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أنه لا وجود لفكرة التشبع بين اللاعبين، وأن الفريق ينجح في تجاوز أزماته ويعالجها بشكل احترافي، وهو ما حدث بعد خسارة لقبي كأس السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي لينهض اللاعبين ويحققوا نجاحات ملموسة.

وقال أفشة، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc، أن الفريق خسر بطولتين في بداية الموسم، لكنه نهض سريعًا، وهو ما يترجم عبارته الشهيرة الخوف مش من اللي جاي الخوف من اللي بعد كده.

وأضاف: بطولة كأس العالم للأندية لها أجواء مختلفة بفضل الإمكانيات والملاعب، والأهلي لا يمكن أن تعانده؛ لأن الرد يكون قاسيا في الملعب، وأقمنا معسكرا طويلا وهدفنا كان نهائي كأس العالم للأندية، وقد ضاعت الفرصة منا.

وأضاف: "في الملعب تؤدي لاعب ضد لاعب وجمهورنا دعمنا بقوة، وكنت مندهشا في لقاء اتحاد جدة؛ بسبب وجود مساحات كبيرة يمكن اللعب عليها، وكنا قد تعاهدنا على الفوز".