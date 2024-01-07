شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بسام: كنت أستحق الانضمام للمنتخب.. والشناوى خارج منافسة الحراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا، عن سر تطور مستوى فريقه في الدوري هذا الموسم، موضحا أن ذلك نتاج استقرار واهتمام إداري ساهم في تقديم المستوى المميز.

وقال بسام، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر: "كنت أشعر بأني قريب من التواجد مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، كنت أستحق هذا الشرف واجتهدت من أجله، لكنى الآن مشجع للمنتخب، وسأعمل جاهدا لتحقيق هذا الحلم في المستقبل".

وأضاف حارس مرمى سيراميكا: "الشناوي هو حارس مرمى المنتخب الأول، هناك مسافة بينه وبين الشناوي الذي يباعد باستقرار مستواه، وباقي الحراس في مصر مستوياتهم متقاربة".

وتغنى بسام بالجهاز الفني لسيراميكا تحت قيادة أيمن الرمادي، موضحا أن هدف فريقه هو الحفاظ على لقب كأس الرابطة وتقديم مستويات تليق بالنادي، لافتا إلى أن فريقه كان قريبا من الإطاحة بالأهلي في السوبر المصري الأخير.

وأتم حارس مرمى سيراميكا: "لعبنا أمام الأهلي على الفوز، ولحظة تسجيل هدف الأهلي تمنيت أن يكون حلما وينتهى وتذهب المباراة لركلات الترجيح، ولو تمت إعادتها ألف مرة لن تدخل المرمى".