شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف: قرار الرحيل عن الأهلى كان صعبا وفضلت البنك لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن أشرف لاعب البنك الأهلى كوايس رحيله عن القلعة الحمراء، مؤكداً أنه عُرض عليه التجديد لمدة موسم أو الاعتزال أو الخروج على سبيل الإعارة، لكنه فضّل قرار مغادرة القلعة الحمراء.

وقال أيمن أشرف، خلال حواره مع إبراهيم فايق عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "قرار الرحيل عن النادى الأهلى كان صعبا، وعلى مدار تواجدى في القلعة الحمراء لم أختلق أي مشكلة".

وأضاف: "عرض عليا التجديد سنة أو الإعارة أو الاعتزال، لكنى اخترت الرحيل عن القلعة الحمراء، لأنى لا أستطيع التواجد سنة داخل النادى دون اللعب، لذلك فضلت الانتقال إلى البنك الأهلى، وأشعر بالراحة معهم بدون ضغوط".

واختتم أشرف تصريحاته قائلا: "موسيمانى كان مميزا جدا في المباريات الكبيرة وضغط المواجهات أثر على مشواره في القلعة الحمراء، وكان يضع برنامجا محددا للإجازات الطويلة التي كان يمنحها لنا، وحزنت لرحيل موسيمانى؛ لأنى أحبه على المستوى الشخصى وأحب طريقة لعبه التي كانت تعتمد على منحنا الحرية داخل الملعب ويرفع عنا الضغوط".