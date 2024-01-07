شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: اللى ملعبش للأهلى ملعبش كورة.. وكولر طالبنى بالدفاع مثل ديانج وفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، أنه يحترم أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، وأنه سبق له التصريح بأنه لا أحد يجدد على بياض، وأن الأهلي لو عرض عليه التجديد أكثر من مرة فلن يتأخر.

وقال أفشة، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: من لم يلعب في الأهلي لم يلعب كرة ومن يلعب في الأهلي يحصد كل شيء من بطولات، وقد جددت على بياض، ولم يكن معي أحد من مسؤولي النادي، وأخبرت الكابتن سيد عبد الحفيظ بأن يجهز العقد وسوف أوقع على بياض حبا في النادي.

وأضاف: وقّعت على عقود التجديد، وطلبوا مني عمل إعلانين للنادي بدون مقابل، ورحبت، وأنا تحت أمر النادي في كل شيء.

وتابع: اللاعبون تعاهدوا على الرد بكل قوة على من حاول التقليل من قدراتهم قبل كأس العالم للأندية، وكان هناك إصرار على إسعاد الجماهير خلال البطولة. واستطرد: مبارة فلومينينسي كانت صعبة وبالفعل قصّرنا؛ لأننا أهدرنا فرصا عديدة، ولكن النتيجة الإجمالية أننا حصلنا على البرونزية، وهو ما ساعدنا على الفوز بكأس السوبر. وأردف: لا أحب المشاكل أو الأزمات، وسبق لي الجلوس مع المدير الفني خلال الموسم الماضي، وطلبت منه معرفة ما ينقصني وأنا بشكل عام أتدرب جيدا؛ لأن هذه شخصيتي، وسبق لي اللعب في مركز 8 مع أكثر من مدير فني، وكولر طلب مني أن أدافع مثل أليو ديانج وحمدي فتحي، وكنت أدافع بواقع 70%‏ وأهاجم 30%‏ وتواجدت في كل المباريات.. وقد خضنا حوالي 60 مواجهة، ولم أخرج من القائمة سوى في مواجهة واحدة. وكشف أفشة أنه كان ينتظر أن يفاوضه الأهلي بأي طريقة، وعندما وجد هناك عناد من بيراميدز معه وضع صورة له بفانلة حمراء، وعندما تم خصم مستحقات مالية له تقدر بـ250 الف جنيه وضع صورة بفانلة بيضاء، مؤكدا أن أحمد حسن وحسام البدري أبرز من وقفوا إلى جواره. واستكمل: عرض الزمالك عندما جاء إلى بيراميدز كان مع النادي وليس معي، وإدارة بيراميدز لم تخاطبني بشكل جيد. وأشار إلى أن الزمالك لم يتحدث معه إلا عن طريق وكيله، وكان قد وقّع للأهلي، وأنه شرف لأي لاعب اللعب للزمالك ولكن كان هدفه هو أن يلعب للأهلي.

ويرى أفشة أن خالد بيبو مدير الكرة شخص محترم للغاية، وقد تسلم المهمة في فترة صعبة شهدت ضغوطا شديدة، موضحا أن الظروف كانت صعبة في بداية مهمته؛ بسبب خسارة لقب كأس السوبر الافريقي، وأنه يبذل جهودا جبارة مع الفريق منذ توليه المسؤولية، وبكل أمانة يقوم بدور كبير في توفير الأجواء اللازمة للجميع.