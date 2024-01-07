شكرا لقرائتكم خبر عن شريف أشرف: الزمالك المرشح الأول للتتويج بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف أشرف، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض هو المرشح الأول للتتويج بلقب بطولة الكونفدرالية.

وقال أشرف، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "الزمالك يستطيع الحصول على بطولة الكونفدرالية بإمكانيات اللاعبين وتاريخ النادي في أفريقيا، والفريق يسير بُخطى ثابتة في البطولة".

وأضاف: "اتحاد العاصمة ونهضة بركان هما منافسا الزمالك في بطولة الكونفدرالية ومجموعة الفريق سهلة في دور المجموعات".

وأوضح شريف أشرف، أن جماهير القلعة البيضاء ستملأ مدرجات مباريات الفريق في الدورتين الوديتين، والزمالك له شعبية جارفة في الوطن العربي والجماهير ستكون حاضرة بقوة في مباريات الفريق خلال الدورتين الوديتين.