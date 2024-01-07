شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. صالح جمعة يقود الأهلى للفوز على اتحاد الشرطة بـ7 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 7 يناير 2016 فاز فريق النادى الاهلى على اتحاد الشرطة بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس ضمن منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم، وسجل أهداف الأهلي الغاني ماليك إيفونا "هدفين"، رامي ربيعة "هدفين"، وسجل هدفا كل من: رمضان صبحي، وصالح جمعة، وعماد متعب، وصنع اللاعب صالح جمعة 4 أهداف من السباعية، وسجل أهداف الشرطة محمود أجوجو "هدفين" وصلاح ريكو، هدف.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".