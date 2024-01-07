شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة: ناقصنى إيه علشان أنضم للمنتخب؟.. وأتمنى التتويج بأفريقيا من أجل صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي، أنه في كل مرة يكون خارج المنتخب يكون حزينا، وأنه يريد معرفة ماذا ينقصه للانضمام للمنتخب، وقال: "كل مرة بكون مرشح للمنتخب وكنت متواجد في القائمة المبدئية اللي فيها 55 لاعب، ونفسي أعرف إيه اللي بينقصني عشان أكون موجود في المنتخب".

وقال أفشة، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: أمنية حياتي أن يتوج المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية من أجل مصر ومن أجل محمد صلاح حتى يفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: عبد الله السعيد لاعب كبير، وكنت أتوقع انضمامه للمنتخب، ولا أستطيع أن أتحدث عن أي لاعب لم ينضم وهو حرية شخصية للمدرب.

وتابع: تشكيل المنتخب لن يخرج عن محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي أو زيزو، وفي الأمام تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

واستطرد: "ما حدث في مباراة المقاولون العرب أنه استفسر عن سبب استبداله دون أن يخرج عن النص أو يتجاوز في حق أحد، ولا يمكن أن أتجاوز ولم أعترض على قرار مارسيل كولر المدير الفني بسبب استبدالي، وعندما جلسنا سويا تفهم الأمر".

واختتم أفشة تصريحاته قائلا: "عندما أخبرني خالد بيبو بتوقيع غرامة مالية تقبلت الأمر بصدر رحب، وأنا أحترم المكان الذي أتواجد به، ولكن الموقف تم تضخيمه بشدة، وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دوراً في ذلك، وبشكل عام أحترم الجميع، ولا يمكن أن أتجاوز في حق أي شخص".