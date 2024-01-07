موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى ودياً خلال توقف الدورى

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك للمشاركة فى دورتين وديتين بدولة الإمارات فى الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر، للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.

وينافس الزمالك 6 أندية فى وديات الإمارات، مقسمة إلى ثلاثة فى البطولة الأولى خلال الفترة من 18حتى 24 يناير الجارى، والتى يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير الجارى، بينما يلاقى الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

ويشارك الزمالك فى الدورة الثانى والتى ستكون فى الفترة من 24 حتى 29 يناير الجارى، وتقام بدبى بمشاركة أندية ووهان الصينى والرجاء المغربي و أهلى جدة السعودى.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الوحدة الإماراتى

ويستعد الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتى فى السادسة والنصف مساء السبت 20 يناير الجارى باستاد آل نهيان بالإمارات.