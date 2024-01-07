أفشة يهاجم إعلامي رياضي ويكشف إمكانية انتقال لاعبي بيراميدز لـ الاهلي

هاجم محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أحد الإعلاميين الرياضيين، وكشف مدى إمكانية انضمام لاعبي بيراميدز للقلعة الحمراء.

وانتقد أفشة، رد فعل الإعلامي محمد شبانة، بعد الواقعة التي شهدتها مباراة الاهلي ضد المقاولون العرب في الدوري.

وكان أفشة، قد تعرض لعقوبة مالية من النادي الاهلي، بعد اعتراضه على كولر بسبب استبداله من مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في الجولة السادسة من الدوري.

وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج “الكابتن” مع أحمد حسن:” بعد لقطة اعتراضي في المباراة، تابعت مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة ردود الأفعال”.

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وتابع نجم الاهلي:”وجدت الإعلامي الاستاذ محمد شبانة يتحدث عني ووصفني بمقولة “بجعجع”، لا يجب أن يقول عن لاعب كبير مثلي هذه الكلمة”.

واستكمل أفشة:”يجب أن يكون على علم أنه إعلامي وليس من الجيد أن يخرج منه هذه الكلمة، وأي لاعب آخر كان سيرد عليك، لكنني رجل محترم”.

وأكد أفشة:” أستاذ محمد شبانة، ماينفعش تقول على لاعب كبير بيلعب في الاهلي انت طالع بتجعجع ليه، أنا ابن ناس ومتربي”.

وعن انتقاله من بيراميدز إلى صفوف القلعة الحمراء، قال أفشة:”كنت أتمنى اللعب لـ الاهلي، وعندما جاء العرض حدث تعنت من مسئولي بيراميدز”.

واختتم أفشة بأنه من الصعب قدوم أي لاعب من بيراميدز لصفوف الاهلي، مثلما حدث معي أثناء فترة تواجدي في الفريق السماوي.