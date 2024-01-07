شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر، استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الاتحاد السكندري، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين غداً، الاثنين، بالجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الرابطة.

واستعان البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، بفيديوهات للمباريات السابقة لفريق الاتحاد السكندري فى الدوري، وآخرها مواجهة الداخلية التي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدف نظيف، للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق السكندري.

وحقق مودرن فيوتشر المركز الثاني فى كأس السوبر المكون من 4 فرق للمرة الأولى، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي وخسارة النهائي أمام الأهلي 4-2 في الوقت الإضافي.

وأوقعت قرعة بطولة كأس الرابطة نادي مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة الاتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة، وتم تقسيم الفرق إلى أربع مجموعات على أن يصعد الأول والثانى إلى دور الثمانية.

ومن المقرر أن يستهل مودرن فيوتشر مشواره فى كأس الرابطة بمواجهة الاتحاد السكندري، على أن يواجه سموحة فى المباراة الثانية، وينهي مبارياته بالمجموعة أمام بلدية المحلة، وتنطلق بطولة كأس الرابطة يوم 8 يناير وتنتهي قبل إنتهاء بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة بكوت ديفوار.