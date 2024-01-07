شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق نهائي بطولة بريطانيا لناشئى الاسكواش اليوم وسيطرة مصرية على الألقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الدور النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة والتي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة (من 3 إلى 7 يناير) 2024، ويتصدر المصريان محمد زكريا وفيروز أبو الخير فئات الأولاد والبنات تحت 19 عامًا.

وفرضت البعثة المصرية للاسكواش سيطرتها على المنافسات فى مختلف المراحل العمرية، وتأهل 29 لاعباً ولاعبة من مصر إلى الدور نصف النهائي.

ويضم الحدث البلاتيني للاسكواش في إنجلترا 675 لاعبًا من 49 دولة، بوجود لاعبين من مصر والولايات المتحدة والهند وباكستان مرشحون لرفع الألقاب عبر عشر فئات عمرية.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن موعد عودة كريم عبد الجواد لاعب المنتخب الوطنى والمصنف السادس عالمياً، والذى كان قد تعرض لإصابة فى كاحل القدم مؤخراً حرمته من المشاركة مع الفراعنة فى بطولة العالم.

ويعود كريم عبد الجواد إلى المشاركة فى بطولة بتسبرج المفتوحة 2024، حيث تم تأكيد حصول كريم عبد الجواد المصنف 6 عالميًا ومروان الشوربجى المصنف 8 عالميًا على المركزين الأول والثانى فى الحدث الفضى ببطولات PSA العالمية.

وتقام البطولة فى نادى ريفرز بولاية بنسلفانيا فى الفترة من 7 إلى 11 فبراير، وكان كريم عبد الجواد قد بدأ الموسم الجارى بشكل مميز، حيث فاز بكأس جراسهوبر وكأس ماليزيا وصعد إلى المركز السادس عالميًا.