شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستفسر من مسئولى الأهلي عن تطورات حسم صفقات الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من مسئولى النادي خلال الفترة الحالية عن تطورات حسم الصفقات التى يرغب النادى فى ضمّها خلال ميركاتو الشتاء الجاري.

ويتواجد كولر حالياً فى بلاده لقضاء إجازة عدة أيام، مُستغلاً حصول الأهلي على راحة حتى 11 يناير الجارى بسبب توقف الدوري والمنافسات القارية لإقامة بطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار بدءاً من يوم 13 يناير الجاري.

واقنرب الأهلي كثيراً من ضم عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ووسام أبو علي خلال يناير الجاري.

فى سياق آخر، يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على مشاهدة مباريات شباب بلوزداد الجزائري سواء فى الدوري أو دوري أبطال أفريقيا للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف بطل الجزائر قبل ملاقاته فى الجولة المقبلة من دور المجموعات عقب فترة توقف المسابقات المحلية بسبب كأس الأمم الأفريقية.

ويلعب الأهلي أول مباراة مع شباب بلوزداد أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.