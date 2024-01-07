شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الأجنبى فى الترتيب الثالث ضمن أولويات مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك ما يدور فى عقول أعضاء مجلس إدارة النادي بخصوص ملف المدير الفني وأزمة إيقاف قيد الفريق، مؤكدًا أن المجلس يضع حل أزمة إيقاف القيد فى المرتبة الأولى، ليتم التوصل لحل فى تلك الأزمة وبعدها الالتفات لملف المدير الفني.

وقال المصدر، إن مجلس الزمالك يفضل فك حظر القيد فى البداية بسبب السيولة الدولارية التى تجبره على ترتيب ملفاته وفقًا للأولويات، حيث يرغب مجلس الإدارة فى سداد الديون المستحقة لجميع أطرافها من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد فى الأيام المقبلة، والتمكن من إبرام صفقات جديدة تساعد فى تطوير أداء الفريق، وبعدها حسم ملف المدير الفني الأجنبي والذى سيكون تم الاستقرار عليه نظرًا لوجود مفاوضات حالية مع العديد من المدربين لحسم الملف بشكل شفهى.

حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، سبق وزف بشرى لجماهير القلعة البيضاء مؤكداً اقتراب حل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الأبيض وتحول دون ضم صفقات جديدة.