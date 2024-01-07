شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الأجنبى فى الترتيب الثالث ضمن أولويات مجلس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك ما يدور فى عقول أعضاء مجلس إدارة النادي بخصوص ملف المدير الفني وأزمة إيقاف قيد الفريق، مؤكدًا أن المجلس يضع حل أزمة إيقاف القيد فى المرتبة الأولى، ليتم التوصل لحل فى تلك الأزمة وبعدها الالتفات لملف المدير الفني.
وقال المصدر، إن مجلس الزمالك يفضل فك حظر القيد فى البداية بسبب السيولة الدولارية التى تجبره على ترتيب ملفاته وفقًا للأولويات، حيث يرغب مجلس الإدارة فى سداد الديون المستحقة لجميع أطرافها من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد فى الأيام المقبلة، والتمكن من إبرام صفقات جديدة تساعد فى تطوير أداء الفريق، وبعدها حسم ملف المدير الفني الأجنبي والذى سيكون تم الاستقرار عليه نظرًا لوجود مفاوضات حالية مع العديد من المدربين لحسم الملف بشكل شفهى.
حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، سبق وزف بشرى لجماهير القلعة البيضاء مؤكداً اقتراب حل أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها الفريق الأبيض وتحول دون ضم صفقات جديدة.
وأضاف، "نحتاج لرقم كبير من الأموال ونحتاج إلى مفاوضات مع الأطراف الأخرى، ونحتاج أيضا لضم صفقات ومدرب ونطمئن الجماهير".
وبذل مسئولو الزمالك جهودا كبيرة ومحاولات كثيرة لحل الأزمة مع جميع الأطراف، حيث شهدت الساعات الماضية نجاح مسئولو نادى الزمالك فى حل أكثر من أزمة تتعلق بإيقاف القيد، والخاصة بمستحقات متأخرة وحقوق رعاية وغرامات، مثل حق رعاية السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق لصالح نادى وادى دجلة وسداد جزء من مستحقات مساعدي فيريرا المدير الفني السابق للفريق، على أن يتم جدولة جزء آخر من خلال تفاوض مباشر.
كما تم الاتفاق على تسوية حق رعاية سامسون لنادي ليون النيجيرى وتوصل مسئولى الزمالك لاتفاق مع اللاعب الغانى ومحاميه حول تقسيط المستحقات على قسطين، وهو ما رحب به اللاعب، وينتظر الحصول على القسط الأول من المستحقات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز