شكرا لقرائتكم خبر عن 40 ألف دولار حداً أقصى لرواتب المساعدين فى الجهاز الفنى الجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، رواتب المساعدين الأجانب الذين سيتم الاستعانة بهم فى الجهاز الفني الجديد، حال الاستقرار على مدرب يرغب فى الاستعانة بمساعديه.

واشترط مجلس الزمالك أن تكون رواتب المساعدين الأجانب فى أى جهاز جديد لا تتخطى حاجز الـ 30 أو الـ 40 ألف دولار، بغض النظر عن عددهم، وهو الأمر الذى اشترطه مسئولو القلعة البيضاء قبل فتح ملف المفاوضات مع أى مدرب جديد من المدربين المعروضين أمام المجلس، ولم يتم الاستقرار على أي منهم حتى الوقت الحالي.

ويبذل مسئولو نادى الزمالك مجهودًا كبيرًا فى العديد من الملفات العالقة، أبرزها البحث عن مدير فنى أجنبى بجهازه المعاون يتولى مهمة القيادة الفنية للفريق الكروى الأول.

ويرغب مسئولو الزمالك التعاقد مع مدرب أجنبى كفء يستعيد للفريق شخصيته فى أقرب وقته حتى يتمكن من التتويج بالبطولات التى يشارك بها.

ويستعد الزمالك لمواجهة الوحدة الإماراتى فى السادسة والنصف مساء السبت 20 يناير الجارى باستاد آل نهيان بالإمارات، فى الدورة الودية التى سيشارك بها الفريق.