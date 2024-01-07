شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته الليلة لمواجهة الداخلية فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الداخلية المقرر لها الثالثة عصر غدٍ الاثنين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس رابطة الأندية المحترفة.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التى تتوجه إلى القاهرة للمبيت هناك استعداداً للمباراة.

واستعاد إيهاب جلال خدمات الثنائى محمد فوزى ومحمد مخلوف بعد التعافى من الإصابة التي لحقت بهما وأبعدتهما عن المشاركة فى المباريات الماضية.

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية فى المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناءً على ترتيب الموسم الماضي، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.