شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب وصول وسام أبو على لإجراء الكشف الطبى قبل إعلان الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادى الأهلى، اليوم الأحد، وصول المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب فريق سيريس السويدي إلى القاهرة من أجل إجراء الكشف الطبى قبل توقيع عقود اللعب للقلعة الحمراء.

وكشفت تقارير صحفية أمس، السبت، انتقال وسام أبو على للنادي الأهلي فى صفقة قياسية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد مفاوضات انتهت بتوقيع اللاعب للمارد الأحمر.

وأكدت صحيفة fotbolldirekt السويدية، أن وسام أبو علي سينتقل للنادي الأهلي فى صفقة قياسية، بعدما منح المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، الضوء الأخضر لمسؤولي النادي الأهلي لحسم الصفقة رسمياً لتدعيم خط الهجوم بالميركاتو الشتوي. وأوضحت الصحيفة السويدية العالمية أن وسام أبو علي فى طريقه للخروج من سيريس السويدي متوجها للنادي الأهلي، وأن انتقال اللاعب سيكون بصفقة قياسية بالنسبة لسيريس السويدي، بعدما بلغت قيمة الصفقة 22.5 مليون كرونا سويدى، ما يعادل 3 ملايين دولار تقريبا.

وأضافت الصحيفة، أنه يجب أن يذهب ما بين 10 إلى 15 بالمائة من رسوم الانتقال إلى فريق فندسيسيل، الذى انضم إليه المهاجم منذ الصيف الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبو علي إلى سيتوجه إلى القاهرة اليوم الأحد لإجراء الفحص الطبي، وتعني الصفقة أن سيريوس يقوم بعملية بيع قياسية، حيث إن السعر أكبر من 13 مليون كرونا حصلوا عليها عندما ذهب كينجسلي سارفو إلى نادى مالمو إف إف.

وأوضح التقرير أن مفاوضات الأهلي مع اللاعب فى مراحلها الأخيرة ويتبقى فقط إجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود وبعدها يرتدى قميص الأحمر.

وسجل وسام أبو علي 10 أهداف خلال 16 مباراة في الدوري السويدي منذ انضمامه إلى سيريس الشتاء الماضى.