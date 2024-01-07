شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة الداخلية بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، 20 لاعباً فى قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق اليوم، استعداداً لمواجهة الداخلية، فى الثالثة عصر غد الاثنين، في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد

الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، محمد دسوقي، حمدى النقاز، عصام صبحي، أحمد محسن

الوسط: محمد بيومي، محمد عبد السميع، محمد حسن، عماد حمدى، صالح جمعة، عمرو السعيد، مروان حمدى، محمود الشبراوى، عبد الرحمن مجدي

الهجوم: حازم مرسى، ياو أنور، باسم مرسى

وأسفرت قرعة كأس الرابطة المصرية عن وقوع الإسماعيلى برفقة سيراميكا وإنبى والداخلية فى المجموعة الثالثة، وتم تصنيف الأندية بناءً على ترتيب الموسم الماضى، بينما سيراميكا على رأس مجموعة بصفته حامل اللقب.