شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مشجع والمحترفون والدورى الذهبى..3 عوامل تدعم فراعنة اليد فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان باستور، بكل قوته، لخوض غمار مسابقة بيطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجارى باستاد القاهرة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويتسلح منتخب اليد بـ3عوامل فى هذه النسخة وهي:

أعلن عاصم السعدنى، مدير البطولة الأفريقية لكرة اليد، الحصول على موافقة بحضور 15 ألف مشجع فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير الجارى باستاد القاهرة، ويعد عامل الجمهور من أهم العوامل التى تقف بجانب المنتخب.

كما يتسلح منتخب اليد فى هذه النسخة بعدد من المحترفين، وأبرزهم كريم هنداوى "الصفا السعودى" ومحمد عصام الطيار "بالينجين الألمانى" وعلى زين "دينامو بوخاريست الرومانى" ويحيى الدرع ويحيى خالد "فيزبريم المجرى" وسيف الدرع "ليموج الفرنسى" ومهاب سعيد ومحمد سند "نيم الفرنسى".

تعد مشاركة المنتخب خلال الفترة الحالية فى الدورى الذهبى بالدنمارك فترة إعداد قوية، خاصة أنها تشهد مشاركة منتخبات قوية، ونجح منتخبنا الوطنى فى الفوز على هولندا الخميس قبل الخسارة من المنتخب الدنماركى صاحب الأرض أمس، ويختتم اليوم منافساته أمام النرويج.