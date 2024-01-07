شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يعد لاعبى دكة سيراميكا بفرصة فى مباريات كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، نجوم الدكة بمنحهم الفرصة كاملة في مباريات الفريق فى بطولة كأس رابطة الأندية التي يبدأها مع إنبى الأربعاء المقبل.

واجتمع أيمن الرمادى مع اللاعبين قبل المران، وأكد لهم أهمية الحفاظ على لقب كأس رابطة الأندية والحصول عليها للعام الثانى على التوالي بعدما حقق اللقب على حساب المصرى الموسم الماضى برباعية.

وأكد الرمادى للاعبين الذين لا يشاركون في المباريات بشكل أساسى في منحهم الفرصة خلال مباريات كأس الرابطة للإعلان عن أنفسهم وتجهيزهم للمباريات المقبلة.

واستعاد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات النيجيري صديق أوجولا أمام فريق إنبى المقرر لها 10 يناير الجارى، فى أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعافى النيجيري صديق أوجولا من الإصابة التي لحقت به وحرمته من السفر مع الفريق إلى الإمارات وخوض مواجهتى الأهلى وبيراميدز التي خسرهما الفريق في كأس السوبر المحلى، واحتل الفريق المركز الرابع خلالها.

وشارك صديق أوجولا في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعى، ليعلن جاهزيته للمباريات المقبلة والتي يبدأها الفريق أمام إنبى في كأس رابطة الأندية.