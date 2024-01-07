شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع أليو بادجى لاعب الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن دخول السنغالى أليو بادجى، لاعب الأهلى السابق وبوردو الفرنسي الحالى، حسابات نادى الزمالك للتعاقد معه لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى.

من جانبه، كشف مصدر داخل نادى الزمالك أن النادى يٌعرض عليه الكثير من اللاعبين عن طريق الوكلاء، لاختيار الصفقات المطلوب ضمها للزمالك خلال الفترة الحالية، عقب انتهاء أزمة القيد المقرر انتهاؤها قريبا.

وأضاف المصدر، أن أليو بادجى أحد الأسماء التى تم عرضها من الوكلاء لانضماهم للفريق، إلا أن الزمالك لم يدخل فى مفاوضات مع اللاعب لضمه فى يناير، ولم يطلب التعاقد معه.

وتعاقد الأهلي مع بادجي فى يناير 2020 قادماً من رابيد فيينا النمساوى مقابل مليوني و200 ألف دولار، ثم رحل بادجي إلى نادى أنقرة جوجو التركي فى يناير 2021 على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل 250 ألف دولار.

ورحل بادجي فى صيف 2021 إلى نادى أميان الفرنسي لمدة موسم مقابل 450 ألف دولار على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر النادى الفرنسى شراء اللاعب من الأهلي منذ أيام بشكل نهائي مقابل 2 مليون يورو و20% نسبة من إعادة بيعه مستقبلاً.

وكان بادجي قد شارك بقميص الأهلي فى 25 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الذي شارك فيه مع الفريق، سجل بادجي مع الأهلي 4 أهداف وصنع 8 أهداف.

كما شارك بادجي فى 31 مباراة بمختلف المسابقات مع أميان الفرنسي سجل خلالها 14 هدفًا، وصنع ثلاثة.