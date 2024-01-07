موعد مباراة برشلونة وبارباسترو اليوم في كأس ملك إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق برشلونة بقيادة مدربه تشافي هيرنانديز، ضيفًا ثقيلًا ثقيلًا على نظيره فريق بارباسترو، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة برشلونة وبارباسترو

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبارباسترو

تذاع المباراة عبر القناة السعودية الرياضية SSC1 HD.

معلق مباراة برشلونة وبارباسترو

يعلق على المباراة، مشاري القرني.

قائمة برشلونة لمباراة بارباسترو في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، أندير أسترالاجا، آرون ياكوبيشفيلي.

الدفاع: رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، أندريس كريستنسن، جول كوندي، باو كوبارسي، هيكتور فورت.

الوسط: إلكاي جوندوجان، سيرجي روبيرتو، أوريول روميو، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو.

الهجوم: رافينها، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، فيتور روكي.