ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا نظيره فريق هدرسفيلد، مساء اليوم الأحد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات دور الـ 64، من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2023- 24.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة هدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي

ومن المقرر أن يدخل بيب جوارديولا مباراة هدرسفيلد تاون بتشكيل مان سيتي التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، ناثان آكي.

خط الوسط: رودري، مانويل أكانجي، فيل فودين، بيرناندو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو.

موعد مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وهدرسفيلد على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق أحمد البلوشي.

جوراديولا يبحث عن الحفاظ علي اللقب

يعتبر فريق مانشستر سيتي هو حامل لقب البطولة في نسختها الأخيرة، ويسعى جواردويلا للمحافظة على اللقب هذا العام، ويمتلك السيتيسيزن في خزينته 7 ألقاب سابقة.