كل ما يخص مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا 2023

يستعد منتخب مصر لمواجهة تنزانيا، في البروفة الأخيرة قبل الانطلاق إلى كوت ديفوار، للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2023.

ويطمح منتخب مصر لحصد لقب كأس أمم أفريقيا للمرة الثامنة في تاريخه والأولى بعد نسخة 2010، ليعزز تربعه على صدارة المنتخبات المتوجة باللقب.

واكتفى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، بخوض ودية وحيدة أمام تنزانيا قبل انطلاق كأس أمم أفريقيا يوم 13 يناير الجاري.

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موعد مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا

وستنطلق مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا، في تمام السادسة مساء اليوم الأحد، والتي يستضيها ملعب استاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد تنزانيا

وستنقل مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا على قناة أون تايم سبورتس التردد الفضائي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام تنزانيا

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي روي فيتوريا، بالتشكيل الآتي في ودية اليوم..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.

الوسط: محمد النني، مروان عطية، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد، محمد صلاح.