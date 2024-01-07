شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم وسام أبو على لمدة 4 مواسم ونصف مقابل 2 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع وسام أبوعلي، المهاجم الدنماركى من أصل فلسطيني، لاعب نادي سيريس السويدي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجاري.

وحسم مسئولو الأهلي الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق على جميع التفاصيل مع نادي سيريس السويدي خلال الساعات الماضية.

وقال مصدر فى القلعة الحمراء لـ"الخليج 365"، إن الأهلي اتفق مع النادي السويدي على إتمام الصفقة مقابل مليوني يورو، ويتم تسديد المبلغ على ثلاثة أقساط فى غضون عامين من يناير الجاري، موضحاً أن أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الكرة يتواجد فى السويد منذ الساعات الأولى من صباح أمس، السبت، وسيعود للقاهرة برفقة اللاعب مساء اليوم أو غداً على أقصى تقدير.

وأوضح المصدر، أن وسام أبو علي خضع لكشف طبي في السويد وسيخضع لاختبار طبي أخر فور وصوله القاهرة وسيتم الإعلان بعده عن الصفقة بشكل رسمي.

وأشار المصدر إلى أن الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب الفلسطيني ليس كبيراً مثلما زعمت بعض التقارير وسيتراوح بين 600 إلى 700 ألف دولار فى الموسم، مؤكداً أن الأهلي سيُعلن الصفقة فور الانتهاء من الكشف الطبى الذي سيخضع له اللاعب في القاهرة .

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وسيتم قيده كلاعب محلي فى قائمة الأهلي بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي.

ولعب وسام أبو علي في نادي ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي، وخاض 16 مباراة خلال الموسم الحالي سجل 10 أهداف وصنع آخر.