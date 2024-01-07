شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يفاوض الألمانى رودل لقيادة المنتخب بأفريقيا وملحق الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو اتحاد السلة فى مفاوضات مع الألمانى هنريك رودل، المدير الفنى السابق لسلة الاتحاد السكندرى، لقيادة المنتخب خلال البطولات المقبلة، حيث يرتبط المنتخب بالمشاركة فى أكثر من بطولة.

ويستعد منتخب السلة للمشاركة فى التصفيات الأفريقية فبراير المقبل، وكذلك الملحق العالمى المؤهل للأولمبياد المقرر إقامته فى يوليو المقبل باليونان.

ويأتى التفاوض مع المدرب الالمانى بعد توجيه الشكر للكندى روى رانا المدير الفنى السابق للمنتخب، واسناد المهمة للثلاثى وائل بدر ومحمد سليم ورامى جنيدى، والذين نجحوا فى قيادة المنتخب لتحقيق اللقب العربى الذى لم يتحقق منذ عام 2016.

ومن المنتظر وصول رد من المدرب الألمانى فى ظل قوة البطولتين، حيث أن الفوز بالبطولة الافريقية لم يتحقق منذ سنوات، والفوز فى الملحق العالمى خطوة فى التأهل لأولمبياد باريس 2024.