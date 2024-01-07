شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين محمد تحصد لقب بطولة بريطانيا لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت البطلة المصرية الصاعدة سيرين محمد، لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئي الاسكواش، بعد الفوز في المباراة النهائية على مواطنتها المصرية فيروز الصياد، لتحقق سيرين أول ميدالية ذهبية.

وتغلبت سيرين محمد على فيروز بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 24 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 4-11, 11-3, 11-8.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش، على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائي.

وضمنت مصر لقب البطولة في 6 منافسات من أصل 10، الفتيات تحت 11 سنة، الناشئين تحت 11 سنة، الناشئات تحت 13 سنة، الناشئين تحت 13 سنة، الناشئات تحت 15 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتنافس مصر على باقي الألقاب بتأهل لاعب ولاعبة في المراحل العمرية الأخرى.