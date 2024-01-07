شكرا لقرائتكم خبر عن ليان مصطفى تحصد لقب بطولة بريطانيا لناشئات الاسكواش تحت 13 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسمت البطلة المصرية الصاعدة ليان مصطفى لقب بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئات الاسكواش تحت 13 سنة، بعد الفوز فى المباراة النهائية على مواطنتها المصرية ريم المغربي، لتحقق الميدالية الذهبية الثالثة لمصر بعد تتويج سيرين محمد وآدم رجب بميداليات تحت 11 سنة.

وتغلبت ليان مصطفى على زميلتها المصرية ريم المغربي بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 21 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-4, 11-8, 11-9.

وهيمنت البعثة المصرية لناشئي الاسكواش على منافسات الدور النهائي بجميع المراحل العمرية في بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتي تستضيفها مدينة برمنجهام، وذلك بتأهل 16 لاعباً مصريا، من أصل 20 لاعباً صعدوا إلى الدور النهائي.

وضمنت مصر لقب البطولة في 6 منافسات من أصل 10، الفتيات تحت 11 سنة، الناشئين تحت 11 سنة، الناشئات تحت 13 سنة، الناشئين تحت 13 سنة، الناشئات تحت 15 سنة، الناشئين تحت 17 سنة، وتنافس مصر على باقي الألقاب بتأهل لاعب ولاعبة في المراحل العمرية الأخرى.