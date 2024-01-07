شكرا لقرائتكم خبر عن صالة حسن مصطفى تستضيف بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتزعاشور إقامة منافسات بطولة مصر الدولية البارالمبية التي تستضيفها مصر الشهر الجارى بصالة حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر.

من جانبه، أكد المستشار عصام زيدان، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمسئول عن الملف البارالمبى، أن البطولة ستقام فى صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير الجارى.

وأضاف زيدان، أن المنتخب المصرى دخل فى معسكر مغلق بالمركز الأولمبى بالمعادى فى إطار الاستعداد للبطولة والمقرر أن يستمر حتى 25 يناير.

يذكر أن مصر استضافت البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي التي أٌقيمت خلال الفترة ما بين 21 سبتمبر وحتى 23 من الشهر ذاته على مجمع صالات حسن مصطفى.

وأسفرت نتائج منافسات الفردى عن حصول منتخب مصر على 27 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و8 فضيات 14 ميدالية برونزية.