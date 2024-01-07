شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُخطر الأهلي بموعد صرف مكافأة برونزية مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مسئولو الاهلى تأكيدات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتحويل مكافأة حصول النادى على الميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأخيرة بالسعودية خلال أواخر يناير الجاري.

وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين مسئولين فى القلعة الحمراء ونظرائهم فى الفيفا بشأن موعد صرف مكافأة الأهلي بعد حصد برونزية مونديال الأندية الأخير، والتي تبلغ مليونين و500 ألف دولار.

وحصل الأهلي على تأكيدات من فيفا بصرف المكافآة يوم 26 يناير الجاري أو الأسبوع الأول من فبراير المقبل على أقصى تقدير.