شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يشارك فى تدريبات الزمالك بعد التأهيل من الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الزمالك، فى التدريبات الجماعية التي أقيمت ظهر اليوم الأحد على ملعب النادى، استعداداً للفترة المقبلة.

جاء ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي خضع له في الفترة الماضية، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بسبب معاناته من الإجهاد.

واطمأن الجهاز الطبي للزمالك على "أوباما" خلال المران، وبعدها شارك اللاعب بشكل طبيعي في الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.