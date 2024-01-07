وزارة الشباب تختتم فعاليات المشروع القومي" نادي القيادات الشبابية YLC " بالإسماعيلية

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية" ، فعاليات المشروع القومي « نادي القيادات الشبابية YLC » ، بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد في « الإسماعيلية » ، بالشراكة مع مديرية الشباب والرياضة ، بمشاركة 40 شابًا وشابة من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظة ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وتناولت فعاليات المشروع علي مدار اربعة ايام متتالية جلسات نقاشية وورش عمل نحو عدد من المحاور الثرية ومنها " مهارات فن القيادة وتطوير الذات ، مميزات الاداره الحديثه ، مهارات الإتصال و التواصل الفعال وعرض عناصر عملية التواصل والتأكيد علي أهمية مناخ التواصل ووضوح الرسالة ، ماهية العمل الجماعي ومراحل تكوين فريق العمل و سمات فريق العمل الناجح والفرق بين مفهوم الفريق و مجموعة العمل ، آليات التخطيط الاستراتيجي ومهارات العرض والتقديم ، وفن صناعة واتخاذ القرارات وحل المشكلات وإدارة الأزمات ، دور الشباب في المشاركة السياسية ".

وتضمنت فعاليات اليوم الأخير ، ورشتي عمل حول محوري :" فن صناعة القرار وإدارة الأزمات " و " دور الشباب في المشاركة السياسية " ، بمشاركة الدكتور باسم مغربي ، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس ، ماريام جمال فهمي ، مدرب مهارات الحياتية ،حيث تحدثا الي ماهية فن صناعة القرار وأهميته ، العناصر الأساسية لعملية صناعة القرار ، أدوات صناعة القرار ، والعوامل المؤثرة على صناعة القرار( الاقتصادية والسياسية، الاجتماعية والثقافية ، التكنولوجية والبيئية) و استراتيجيات صناعة القرار ".

وتناول أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة قناة السويس ، محور « إدارة الأزمات » موضحًا ماهية الازمة والمشكلة والكارثة وأنواع الازمات وأسبابها ومؤشرات حدوثها وكيفية التنبؤ بالازمة وادارتها بكفاءة وفاعلية واتخاذ القرارات المناسبة لتقليصها ووضع خطط وآليات مناسبة لمواجهة حدوث مثل هذه الازمات .

جاء ذلك بحضور :" الدكتور إيهاب صلاح ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور محمد غنيم ، مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية ، خالد فوزي مدير إدارة القيادات الشبابية ، أحمد فؤاد ،مسؤول البرنامج القومي لتنمية الوعي الاقتصادي للشباب .

واختتمت فعاليات المشروع بتكريم جميع المشاركين في اللقاء ، حيث أعربوا عن سعادتهم بالمحتوي الشامل للمشروع علي مدار أربعة أيام متتالية .

تجدر الإشارة إلي أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من تنفيذ المشروع القومي بناء قاعدة من الكوادر والقيادات الشبابية المتميزة والمؤثرة والمؤهلة للقيام بدور مجتمعي قيادي على جميع المستويات، من خلال التدريب والتأهيل الجيد ورفع القدرات والمهارات والتشجيع على الإبتكار وتبني الأفكار والمبادرات واستثمار الطاقات الشبابية، بما يزيد فرصهم في المشاركة المجتمعية والتمكين في مختلف القطاعات، من خلال كيان شبابي قومي يضمن إشراك الشباب من جميع المحافظات، في إطار يدعم المساوة بين الجنسين، ويدمج ذوي القدرات والهمم، ويتيح الفرصة لمشاركة شباب الوافدين وابناء الجاليات المقيمة على أرض مصر.