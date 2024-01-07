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تشكيل مانشستر سيتي أمام هيدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي.. دي بروين بديلاً

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مانشستر سيتي - كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي - كأس العالم للأندية

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة هيدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يستعد مانشستر سيتي لمواجهة نظيرة هيدرسفيلد مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت المملكة العربية على ملعب الاتحاد.

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واعتمد جوارديولا في لقاء اليوم على بعض العناصر الاحتياطية بجانب الأساسين، كما تواجد كيفين دي بروين على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابه، بينما استمر غياب نجم الفريق، النرويجي كيفين دي بروين.

ويبدأ مانشستر سيتي اللقاء بشتكيل مكون من:

حراسة المرمى: أورتيجا

الدفاع: آكانجي، جفارديول، دياز، جوميز.

الوسط: لويس، كوفاسيتش، بوب، فودين.

وفي الهجوم: ألفاريز، جريليش.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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